Проект квартала жилой застройки в Малиновке прошёл экспертизу

Скриншот публичной кадастровой карты
Экспертиза одобрила проект первого этапа строительства квартала жилой застройки в посёлке Малиновка Зеленоградского округа. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010602:2698. Заключение выдала калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовило ООО «РС Групп» (Калининград). Указанный застройщик — ООО «Специализированный застройщик „Малиновка“» (Черняховск).

Положительное заключение получено 12 мая 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Согласно данным из открытых источников, ООО «СЗ „Малиновка“» действует с 26 января 2024 года. Компания работает в сфере заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Генеральным директором с 18 декабря 2025 года является Михалевский Алексей Викторович. Единственным собственником выступает юридическое лицо — ООО «Специализированный Застройщик «Куршская Ривьера», владеющее 100% долей, что указывает на разделение функций управления и владения.

Компания «Куршская ривьера» получила землю для строительства микрорайона четырёхэтажных жилых домов и двух оздоровительных комплексов в пос. Малиновка в августе 2023 года. Инвестор также обещал построить социальную инфраструктуру — детский сад и детские площадки. Помимо этого, он обязался возвести улично-дорожную и инженерную сети, построить муниципальную парковку, благоустроить пляж с комфортной средой для маломобильных групп, построить безопасный переход через железнодорожные пути и муниципальную подъездную дорогу. В феврале 2025 года стало известно, что строительство детского сада перенесли на четвёртый квартал 2029 года. Ранее этот срок значился 2027-м. Помимо детсада, инвестор перенёс срок строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с третьего квартала 2023-го на второй квартал 2032 года. Благоустройство пляжа с комфортной средой для маломобильных групп населения теперь планируют на четвёртый квартал 2028 года. При этом банный комплекс планируют возвести раньше — в первом квартале 2028-го вместо ранее заявленного третьего квартала 2030-го.

