Земля в обмен на Х: что дают масштабные проекты жителям области

Совет по улучшению инвестиционного климата был создан в Калининградской области в 2011 году. Его цель — помогать инвесторам. За последние пять лет Совет одобрил десятки масштабных проектов, инвесторы получили благодаря этому землю без торгов. Есть ли в этой формуле интересы жителей региона, что они получают благодаря реализации проектов, выяснял «Новый Калининград».



Одна из основных задач Совета — давать «добро» проектам, попадающим под установленный областным законом критерий «масштабности», когда полная стоимость инвестпроекта составляет не менее 150 млн рублей, стоимость чистых активов юрлица-инициатора проекта — не менее 20% от полной стоимости или не менее 250 млн рублей.

«В состав Совета входят представители органов исполнительной власти, территориальных подразделений федеральных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей и эксперты», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства региона.

Решения инвестсовета являются ключевыми для представителей бизнеса, поскольку позволяют инвесторам получать земельные участки без процедуры открытых торгов.

Стоит отметить, что сдача земель в аренду — одна из важных статей доходов муниципальных бюджетов. Чем больше конкуренция в ходе торгов по продаже права аренды земли — тем выше ожидаемые поступления в и без того скудную муниципальную казну. Однако если инвестор заручается поддержкой правительственного инвестсовета, землю он получает без торгов. Муниципалитет проигрывает в ситуации с наполнением своего бюджета, но может в ответ рассчитывать на то, что инвестор поможет как-то улучшить жизнь на «земле» (так в правительстве принято было называть районы и округа — прим. «Нового Калининграда»), на которую он «зашёл» со своим проектом. К тому же даже самый серьезный покупатель земельных массивов вряд ли пополнит местный бюджет сразу на миллиард рублей. Примерно столько сегодня стоит, к примеру, строительство новой школы.

За последние пять лет при правительстве состоялось 34 заседания совета по улучшению инвестклимата в Калининградской области, были рассмотрены десятки проектов на миллиарды рублей.

В официальном реестре проектов на инвестиционном портале Калининградской области на 20 февраля 2024 года значилось 24 позиции. Отметим, что этот реестр отличался от того, что был размещен на портале в конце прошлого года. В обновленном списке, например, нет проекта строительства Рекреационно-жилого кластера с гольф-полем на 18 лунок в поселке Зори Светлогорского округа, который был одобрен в 2021 году. Напомним, что инвестор — связанная с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым компания «Раушен Хотел Ресорт» — планировал построить 516 тысяч кв. м жилых зданий, гольф-поле, коммерческие объекты, а также школу и детский сад.

При ближайшем рассмотрении остальных пунктов реестра инвестпроектов выяснилось, что подобные обещания построить социальные объекты дают минимум коммерческих инвесторов «масштабных проектов».



Первым в списке значится «Строительство и эксплуатация Нивенского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийно-магниевых солей» компании «К-Поташ Сервис». «Планируемый срок ввода в эксплуатацию декабрь 2023. Проект в стадии реализации», — говорится в реестре.

При этом новостей о проекте не было с 2021 года. В разделе «пресса» на сайте компании-инвестора «К-Поташ Сервис» значится информация от ноября 2021 года о том, что к проекту присоединился консультант по вопросам маркетинга и сбыта Маттиас Шульце. По телефону приемной корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили о том, что устно информацию о работе предприятия они не дают, предложив направить информационный запрос по электронной почте.

Застройка променада в Светлогорске, октябрь 2023 г.



Курортно-оздоровительный комплекс «Променад» (медицинский центр «Ланцет» и гостиничный комплекс) занимают две следующие позиции в реестре масштабных проектов. Застройщик — всё та же компания «Раушен Хотел Ресорт» — получила под реализацию проекта променад Светлогорска без торгов. О том, каковы размеры арендной платы, которую она вносит в бюджет, в пресс-службе правительстве «Новому Калининграду» не сообщили.

«В строительство на променаде (отель, клиника и т.д.) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства», — написал губернатор Антон Алиханов, отвечая на комментарий своего подписчика «ВКонтакте» на прошлой неделе.

«Новый Калининград» подробно рассказывал об этом проекте в январе — многие здания уже в высокой степени готовности. Не достроенные пока апартаменты в них можно купить по 600 тысяч рублей за один квадратный метр. В пресс-службе правительства Калининградской области тогда сообщили, что в рамках проекта создается обширная социально-бытовая, лечебно-оздоровительная и детская инфраструктура.

490 рабочих мест, налоги и стенка: что обещают жителям Светлогорска от застройки променада

Проект «Создание гостиничного комплекса в Пионерском» принадлежит «СТК БАЛТ». Инвестору в 2020 году достался без торгов земельный участок в районе улиц Прусской и Новоставского в Пионерском.

Инвестор собирается построить гостиничный комплекс на 112 номеров с подземной парковкой и обустройством спуска к морю, создать пешеходные дорожки, спуск к лестнице, смотровую площадку, наземную плоскостную парковку, проезды к гостиничному комплексу, осуществить благоустройство территории. «Реализация проекта будет способствовать комплексному развитию внутреннего и въездного туризма в Калининградской области. Проект планируется реализовать к концу 2025 года», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства региона.

Проект застройки северо-запада Калининграда компанией «Мегаполис-Жилстрой» был одобрен советом по улучшению инвестиционного климата в 2021 году. Его инициатор предполагал застроить земельный массив из 17 земельных участков в южной части и одного земельного участка в северной части, принадлежащих на праве собственности Калининградской области, общей площадью 137,8 га. Проектом планировалось строительство в срок до 2032 года (поэтапно) 74 многоэтажных многоквартирных домов переменной этажности (от 5 до 9 этажей, 17645 квартир) со встроенно-пристроенными помещениями. Также в рамках проекта застройщик намеревался возвести два детских садика по 320 мест каждый, магистральные сети и подстанцию, улично-дорожную сеть, инженерные сети.

«В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области сообщили, что данный проект располагается в границах пилотажной зоны А в районе аэродрома Калининград (Чкаловск), в связи с чем Министерством обороны РФ наложены ограничения по высотности зданий и уровню шума. До урегулирования данных вопросов реализация проекта приостановлена», — сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на запрос «Нового Калининграда».





Проект жилого микрорайона в пос. Вербное/Сосновка. Изображение из презентации инвестора «Куршская ривьера»



Специализированный застройщик «Куршская ривьера» в 2022 году получил два крупных земельных массива — в пос. Вербное/Сосновка и в пос. Малиновка под Зеленоградском.

Земельные участки в поселках Сосновка и Вербное площадью 86,1 га расположены в лесопарковой зоне вблизи Куршского залива. В его рамках планируется построить в 2025-2032 годов (поэтапно) многоквартирные жилые дома, встроенные нежилые помещения под магазины, кафе, рестораны, блокированные жилые дома.

При этом, как сообщили в пресс-службе правительства региона, «Куршская ривьера» в 2027-2028 годах намерена возвести здания средней общеобразовательной школы на 1000 мест и детского сада на 525 мест. В 2029-2031 годах — бальнеологический центр.



«Помимо этого, планируется комплексное благоустройство территории, предусматривающее детские и спортивные площадки, зоны отдыха, скверы, беседки, парки, открытые парковочные пространства для автомобилей, — отметили в пресс-службе правительства. — Создаваемые средняя общеобразовательная школа, детский сад, инженерная инфраструктура, дороги, парки впоследствии будут переданы в муниципальную собственность на безвозмездной основе».

В августе 2023 года «Куршская Ривьера» получила землю под еще один проект — строительство микрорайона четырехэтажных жилых домов и двух оздоровительных комплексов в пос. Малиновка. Здесь инвестор также обещает построить социальную инфраструктуру — детский сад и детские площадки. Также он обязался возвести улично-дорожную и инженерную сети, построить муниципальную парковку, благоустроить пляж с комфортной средой для маломобильных групп, построить безопасный переход через железнодорожные пути и муниципальную подъездную дорогу

ООО «Гостиничный комплекс Калининград» в рамках своего инвестпроекта будет создавать многофункциональный гостиничный комплекс, «включающий полноформатную гостиницу с номерным фондом 200 ед., конференц-центром, СПА, и рестораном».

«Проект соответствует потенциалу будущего спроса рынка и позволит обеспечить операционную рентабельность», — отмечается в реестре. Земельный участок на Октябрьском острове структура, являющаяся дочерней компанией «Промсвязьбанка», получила в августе 2023 года без торгов. А в декабре она уже имела на руках разрешение на строительство многоэтажной гостиницы — инвестор собирается возвести объект высотой 9-12 этажей.

Проект отеля на Острове



В январе 2022 года проект пятизвездочного отеля на Острове между стадионом и Второй эстакадой одобрили на заседании областного градосовета. Гостиницу планируют возвести рядом со строящимся театром оперы и балета.

Компании «Сфера» в июне 2023 года передали земельные участки в Гвардейске. Цель проекта — размещение апартаментов с объектами торговли и общепита, многоквартирного жилого дома, двух открытых паркингов. При этом инвесторы обещают возвести санитарные объекты общего пользования и торговые помещения, а также помещение для размещения музея площадью 500 кв. м. «Инвестор также осуществит благоустройство территории, в том числе предусматривающее создание детских и спортивных площадок», — отмечается в реестре.

В июле 2023 года ООО «Балтэнергосервис» получил «добро» на строительство жилого и культурного квартала в поселке Железнодорожный Правдинского округа. «Проектом предусмотрено освоение земельных участков общей площадью 0,3014 га , с целью размещения жилых домов апартаментного типа, многофункционального центра с площадями для размещения объектов торговли, сервиса, общественного питания, — отмечается в реестре. — В целом, территория комплекса, а также площади многофункционального центра предназначены в том числе для местных фермеров и ремесленников».

Таким образом, лишь три инвестора, которые реализуют масштабные проекты, заявляли о своем намерении возвести дорогостоящие объекты социальной инфраструктуры, в которых нуждаются местные жители, — детские сады и школы. В одном случае строительство ожидается за пределами 2027 года, во втором случае проект приостановлен, в третьем — и вовсе исчез из реестра.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, пресс-служба правительства Калининградской области