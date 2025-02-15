Горвласти рассказали, почему на «второстепенных улицах» не убирают снег (фото)

Администрация Калининграда объяснила жителям города, почему уборка снега не проводится на «второстепенных улицах». По словам горвластей, коммунальщикам приходится возвращаться на центральные улицы после повторного выпадения снега. Информацию об этом они разместили в своём телеграм-канале.

«Было б проще, если б снег выпал сразу и весь, его бы раз убрали и забыли. А тут только вычистишь центральные магистрали и переберëшься на второстепенные улицы, как вновь приходится возвращаться на стартовые позиции, снова начинать с мостов, путепроводов, остановок, лестниц и переходов», — пояснили в администрации.

Сегодня последствия стихии ликвидировали более 600 человек и техника в количестве 36 единиц. Всего на уборку было потрачено 500 т соли. Кроме того, по словам горвластей, техника сходит с маршрутом только для заправки и все дворники продолжают находиться на своих участках.

В администрации также уверяют, что любой житель может внести свой вклад в общую уборку города. «Мы будем очень благодарны тем, кто в момент сложных метеоусловий временно откажется от поездок на личном автомобиле и не станет парковать свою машину на территориях общего пользования так, чтобы она мешала проезду спецтехники», — пишут горвласти.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова говорила, что сотрудники МБУ «Чистота» провели превентивную обработку в ожидании интенсивных осадков. «После получения неблагоприятного прогноза погоды мы всегда стараемся провести превентивную обработку городских улиц, как это рекомендовано Росавтодором», — пояснила она.