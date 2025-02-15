Мининфраструктуры отчиталось об обработке региональных трасс в снегопад

К утру 15 февраля было использовано около 300 тонн соли и 200 тонн песчано-соляной смеси для обработки региональных трасс. Как сообщает региональное мининфраструктуры в своём телеграм-канале, всего очищено более 1,5 тыс. км дорог.

Сейчас на областных дорогах задействовано более 52 ед. техники. Работы ведутся в штатном режиме круглосуточно.

«В связи с тем, что снегопад в регионе продолжается, убедительно просим водителей быть особенно внимательными и осторожными, избегать резких маневров и выбирать скоростной режим, исходя из текущей дорожной ситуации», — пишет ведомство.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова говорила, что сотрудники МБУ «Чистота» провели превентивную обработку в ожидании интенсивных осадков. «После получения неблагоприятного прогноза погоды мы всегда стараемся провести превентивную обработку городских улиц, как это рекомендовано Росавтодором», — пояснила она.