В Зеленоградске разрешили вырубить 13 деревьев для строительства апартаментов

В Зеленоградске разрешили вырубить 13 деревьев для строительства апартаментов
Скриншот публичной кадастровой карты
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На ул. Железнодорожной в Зеленоградске разрешили вырубить 13 деревьев под комплекс апартаментов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010206:1590. Порубочный билет выдан компании «Нефтегаз Калининград» 17 февраля 2025 года и действует до 6 августа 2026-го. Сносу подлежат яблони, сливы, груши и слива. Сохранить необходимо семь деревьев.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 11 деревьев на земельных участках с кадастровыми номерами 39:05:0102006:1573 и 39:05:0102006:1132 на ул. Железнодорожной. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 136 932 рубля.

Разрешение на строительство комплекса областные власти выдали 6 февраля 2025 года. Общая площадь здания составит 1077,3 м². Количество надземных этажей — четыре. Проект прошёл экспертизу 20 декабря 2024 года.

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