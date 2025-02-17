Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по качеству жизни

Калининградская область заняла 8-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом говорится в результатах исследования РИА Новости.
Итоговый балл региона составил 67,717. Область улучшила свой показатель 2023 года, когда он достиг 66,175. При этом в сводной таблице Калининградская область опустилась на строчку ниже. Специалисты отмечают, что исследование строилось на основе комплексного учёта 66 показателей, которые оценивают фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.
Лидерами рейтинга являются Москва (84,085), Санкт-Петербург (83,388) и Московская область (81,220). Замыкают сводку Еврейская автономная область (36,101) и республики Ингушетия (34,085) и Тыва (30,123). Данные по ЛНР, ДНР и Херсонской и Запорожской областям в рейтинге не представлены.«Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов Федерации. В этих регионах проживают 49,3 миллиона человек, или 34 процента всего населения России. В Рейтинге социально-экономического положения регионов, ежегодно рассчитываемым РИА Новости, они в большинстве устойчиво занимают высокие позиции», — сообщило информагентство.
В декабре 2024 года Калининградская область заняла 46-е место из 85 в итоговом рейтинге регионов России. Рейтинговый балл региона составил 51,82. Годом ранее показатель был на уровне 47,79 (47-е место). По итогам 2022 года Калининградская область заняла 44-е место.