Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по качеству жизни

Калининградская область заняла 8-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом говорится в результатах исследования РИА Новости.

Итоговый балл региона составил 67,717. Область улучшила свой показатель 2023 года, когда он достиг 66,175. При этом в сводной таблице Калининградская область опустилась на строчку ниже. Специалисты отмечают, что исследование строилось на основе комплексного учёта 66 показателей, которые оценивают фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Лидерами рейтинга являются Москва (84,085), Санкт-Петербург (83,388) и Московская область (81,220). Замыкают сводку Еврейская автономная область (36,101) и республики Ингушетия (34,085) и Тыва (30,123). Данные по ЛНР, ДНР и Херсонской и Запорожской областям в рейтинге не представлены.