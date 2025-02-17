В Калининградской области решили заняться вопросом затопления лесов в польдерах

В Калининградской области решили заняться вопросом затопления лесов в польдерах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В региональном минприроды пообещали заняться решением проблемы затопления лесов на севере Калининградской области, где находятся польдерные земли. О том, что вопрос предстоит решать совместно с минсельхозом, «так как существует гидрологическая связь между реками и мелиоративными системами», «Новому Калининграду» рассказала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова.

По её словам, расчисткой каналов сотрудникам министерства придётся заниматься в Славском и особенно в Полесском районах.

«Его территория — это самая низкая точка, польдерные земли там располагаются даже под лесными массивами, — сообщила Астахова. — Именно поэтому необходимо сделать инвентаризацию мелиоративной системы леса, так как она с давних времён не стоит ни у кого на балансе, в связи с чем заросла и не выполняет свою функцию в должном объёме. А это важно, так как лес сопряжён с полями. Сейчас региональное министерство сельского хозяйства очень много делает для восстановления мелиоративной системы полей, но они упираются в границы наших лесов. Однако системы должны соединяться друг с другом, чтобы вода находила выход к заливу».

В первую очередь в минприроды решили заняться расчисткой магистральных каналов, однако Оксана Астахова отметила, что это «затратно и по финансам, и по времени».

«Необходимо спланировать работу, выявить и определить параметры, взять на баланс и восстановить хотя бы магистральные системы. Мы это ставим одной из основных задач перед собой. В этом году будут начаты работы по инвентаризации таких систем», — заявила министр.

Напомним, что ещё в 2017 году в региональном минсельхозе заявили, что 85% мелиоративных каналов в регионе — бесхозные.

«Так и получается, что у семи нянек дитя без глазу, — заявляла тогда Наталья Шевцова, бывшая врио министра сельского хозяйства. — Много ведомств мелиорацией занимается, а в итоге большая часть каналов бесхозные. На данный момент лишь 1899 км, или почти 15% от их общего числа, имеют балансодержателя: 10,2% — ФБГУ «Управление „Калининградмелиоводхоз“, 4,7% — Гвардейский район водных путей и судоходства, 10 820 км, или 85%, не имеют балансодержателя и относятся к категории бесхозяйных сооружений».

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