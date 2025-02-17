На благоустройство и охрану кладбища в Медведевке выделяют 4,3 млн рублей

Все новости по теме: Память

Власти Гурьевского округа готовятся к поиску подрядчиков для благоустройства, содержания и охраны военного кладбища вблизи посёлка Медведевка. Анонсы закупок опубликованы на сайте регионального центра торгов.

2 570 050 рублей выделяют на оказание охранных услуг на территории ВМК. Финансирование рассчитано на 2025 год. Стоимость человеко-часа — 175 рублей. Объём необходимых услуг частной охраны — 14 686 человеко-часов.

На благоустройство и содержание военно-мемориального комплекса в текущем году выделяют 1 815 636 рублей. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте пока не указаны.

История с расширением воинского кладбища в Медведевке развивается в течение 20 лет. К военно-мемориальной части власти запланировали присоединить гражданскую, однако позиционируют ее как отдельное кладбище, несмотря на то, что этот участок находится через забор.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter