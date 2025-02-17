На благоустройство и охрану кладбища в Медведевке выделяют 4,3 млн рублей

Власти Гурьевского округа готовятся к поиску подрядчиков для благоустройства, содержания и охраны военного кладбища вблизи посёлка Медведевка. Анонсы закупок опубликованы на сайте регионального центра торгов.

2 570 050 рублей выделяют на оказание охранных услуг на территории ВМК. Финансирование рассчитано на 2025 год. Стоимость человеко-часа — 175 рублей. Объём необходимых услуг частной охраны — 14 686 человеко-часов.

На благоустройство и содержание военно-мемориального комплекса в текущем году выделяют 1 815 636 рублей. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте пока не указаны.

История с расширением воинского кладбища в Медведевке развивается в течение 20 лет. К военно-мемориальной части власти запланировали присоединить гражданскую, однако позиционируют ее как отдельное кладбище, несмотря на то, что этот участок находится через забор.