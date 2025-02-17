Власти сообщили, сколько снега вывезли из Калининграда за ночь (видео) (фото)

Ночью 17 февраля коммунальщики вывезли с улиц Калининграда более 120 самосвалов снега. Такие данные привела в своём Telegram-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«26 комбинированных дорожных машин и 11 средств малой механизации не возвращались в гараж с пятницы (только для дозаправки топливом и реагентами). Ручной расчисткой и обработкой занимаются около 600 человек — муниципальные дворники и рабочие, сотрудники „Городских парков и лесов“, „Калининградтеплосети“, „Гидротехника“ и технический персонал общеобразовательных организаций», — написала Дятлова.

Сити-менеджер также добавила, что предприятие «Чистота» продолжит работать в круглосуточном режиме в связи с прогнозируемыми дальнейшими снегопадами.





По данным паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», высота снежного покрова в регионе в ближайшее время может достичь 30 сантиметров.

Видео: страница главы администрации Калининграда Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте»