Власти сообщили, сколько снега вывезли из Калининграда за ночь (видео) (фото)

Власти сообщили, сколько снега вывезли из Калининграда за ночь (видео) (фото)
Скриншот видео из Telegram-канала главы администрации Калининграда Елены Дятловой
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Ночью 17 февраля коммунальщики вывезли с улиц Калининграда более 120 самосвалов снега. Такие данные привела в своём Telegram-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«26 комбинированных дорожных машин и 11 средств малой механизации не возвращались в гараж с пятницы (только для дозаправки топливом и реагентами). Ручной расчисткой и обработкой занимаются около 600 человек — муниципальные дворники и рабочие, сотрудники „Городских парков и лесов“, „Калининградтеплосети“, „Гидротехника“ и технический персонал общеобразовательных организаций», — написала Дятлова.

Сити-менеджер также добавила, что предприятие «Чистота» продолжит работать в круглосуточном режиме в связи с прогнозируемыми дальнейшими снегопадами.


По данным паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», высота снежного покрова в регионе в ближайшее время может достичь 30 сантиметров.

Видео: страница главы администрации Калининграда Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте»

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