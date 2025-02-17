ЦБ: объём сбережений на счетах жителей области за пять лет увеличился вдвое

ЦБ: объём сбережений на счетах жителей области за пять лет увеличился вдвое
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Банки и финансы

Объём банковских сбережений на счетах жителей Калининградской области за пять лет увеличился в два раза. Об этом сообщил Центральный банк России на своём официальном сайте.

Центробанк отметил, что на 1 января 2025 года жители региона хранили на вкладах и счетах 388,1 млрд рублей. В статистику попали средства без учёта счетов эскроу. По сообщениям регулятора, это вдвое больше, чем в январе 2020-го, и на четверть больше, чем в прошлом году.

Как отмечается в релизе, на сберегательную активность граждан повлияли высокие ставки по вкладам. Мониторинг ЦБ показал, что максимальная процентная ставка в десяти крупнейших банках России в конце января составила 21,47% годовых. В 2024 году этот показатель зафиксировали на уровне 14,88%.

«Этот популярный и консервативный финансовый инструмент позволяет хранить свои деньги безопасно, а доход получать гарантированно. Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты. Это позволит постепенно замедлить рост цен и вернуть инфляцию к цели в 4%», — прокомментировал управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

В начале февраля рейтинг РИА Новости показал, что Калининградская область заняла 13-е место в России по объёму вкладов на душу населения. На 1 января 2025 года в регионе составил 399 тыс. рублей. Эта сумма равняется 8,2 среднемесячным доходам. В целом за 2024 год прирост вкладов по Калининградской области составил 25,2%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter