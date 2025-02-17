ЦБ: объём сбережений на счетах жителей области за пять лет увеличился вдвое

Объём банковских сбережений на счетах жителей Калининградской области за пять лет увеличился в два раза. Об этом сообщил Центральный банк России на своём официальном сайте.

Центробанк отметил, что на 1 января 2025 года жители региона хранили на вкладах и счетах 388,1 млрд рублей. В статистику попали средства без учёта счетов эскроу. По сообщениям регулятора, это вдвое больше, чем в январе 2020-го, и на четверть больше, чем в прошлом году.

Как отмечается в релизе, на сберегательную активность граждан повлияли высокие ставки по вкладам. Мониторинг ЦБ показал, что максимальная процентная ставка в десяти крупнейших банках России в конце января составила 21,47% годовых. В 2024 году этот показатель зафиксировали на уровне 14,88%.

«Этот популярный и консервативный финансовый инструмент позволяет хранить свои деньги безопасно, а доход получать гарантированно. Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты. Это позволит постепенно замедлить рост цен и вернуть инфляцию к цели в 4%», — прокомментировал управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.