Компания «КПД-Строй» получила разрешение на строительство дома в Большом Исаково

Калининградской строительной компании «КПД-Строй» выдали разрешение на строительство пятиэтажного дома в квартале многоквартирных домов в посёлке Большое Исаково. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.



Разрешение на строительство выдали 6 февраля. Объект планируется возвести на улице Василия Сухомлинского, на земельном участке с кадастровым номером 39:03:020005:1923. Общая площадь пятиэтажного дома составит 3 227,1 кв.м, жилая — 2 055,5 кв.м. Разрешение действует до 6 февраля 2026 года.

В марте 2023 года стало известно, что компания «КПД-Строй» получила разрешение на строительство пяти многоквартирных домов напротив «Школы Будущего» в Большом Исаково. Все пять домов застройщик должен был возвести за год (разрешение на строительство действовало до 13 марта 2024 года). Предполагалось, что каждый дом будет иметь пять надземных этажей и иметь среднюю жилую площадь 2–2,5 тыс. квадратных метров.

Еще в мае 2021 года земельный участок был выкуплен компанией «КПД Монтаж», представители которой сообщили жителям, что намерены построить на нем 9 семиэтажных домов. Грядущая стройка подняла волну негатива, так как местные жители жаловались на транспортные проблемы, отсутствие мест в детских садах и школе.

После доработки проекта этажность снизилась до пяти, но количество домов выросло до 16. Уже осенью 2021 года компания «КПД-Калининград» получила разрешение на строительство ЖК «Новое Исаково». В компании уточняли, что комплекс по плану должен состоять из пятиэтажных домов. На территории комплекса в одном из домов предусмотрено помещение свободного назначения площадью порядка 600 кв. м для размещения филиала детского сада.

В ноябре 2021 года жители Большого Исаково подали в суд на областное правительство и потребовали уменьшить в Генплане жилую зону. Суд принял иск к рассмотрению и начал разбирательство, но уже в феврале 2022 года пояснил, что довод жителей о необходимости строительства объектов социальной инфраструктуры не может послужить основанием для изменения Генплана Гурьевского района.