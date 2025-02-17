Заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю в Калининградской области выросла на 7%

Рост заболеваемости ОРВИ в Калининградской области составил 7% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил глава облминздрава Сергей Дмитриев.



«За прошедшую неделю было зарегистрировано 7 тысяч обращений в медицинские организации пациентов с признаками ОРВИ, из них 3400 — это дети, 3500 — взрослые. В медицинских организациях организован отдельный приём пациентов с признаками ОРВИ и температурящих пациентов. По сравнению с предыдущей неделей отмечается подъем на 7%», — рассказал Дмитриев.

Ранее из-за роста заболеваемости пришлось приостановить образовательный процесс в 15 классах 6 школ и работу 4 групп в 3 детских садах.