Проект детского сада в Московском районе Калининграда не прошёл госэкспертизу

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Ещё один проект детского сада, который ранее планировали построить в Калининграде, не прошёл госэкспертизу. Дошкольное учреждение должны были возвести в Тихорецком проезде. Информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию готовили калининградские ООО «Строительная компания „Ирис“» и «Нимб-Проект», а также «Асгард» из Кургана. Застройщик — муниципальное «Управление капитального строительства». Отрицательное заключение получено 17 февраля 2025 года.

В 2021 году для проектирования дошкольного учреждения в Тихорецком проезде предлагали адаптировать проект детсада на ул. Согласия. Начальная цена контракта составляла 5,5 млн рублей. Компания «Асгард» согласилась выполнить работы за 2,9 млн рублей. Изначально контракт необходимо было исполнить до конца 2022 года. В конце 2024 года он был обновлён и в настоящее время, согласно информации портала госзакупок, находится на стадии исполнения.

Ранее в феврале калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» отклонил проект детского сада на ул. Владимирской в Калининграде.

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