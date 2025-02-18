Беспрозванных поручил подготовить программу борьбы с алкомаркетами в домах

Беспрозванных поручил подготовить программу борьбы с алкомаркетами в домах
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Антиалкогольная кампания

Алексей Беспрозванных поручил разработать программу борьбы с алкомаркетами в многоквартирных домах Калининградской области. Об этом губернатор заявил во время оперативного совещания регионального правительства 17 февраля.

Тему алкоголя затронули в контексте обсуждения медицины. Глава региона рассказал, что в одном многоквартирном доме работает до трёх алкомаркетов. Беспрозванных «не понял, как такое возможно», и поручил и.о. министра регионального контроля Денису Белозёрову подготовить программу борьбы с магазинами алкогольной продукции.

«Можем и больницы строить, и врачей находить, но когда у нас по два-три магазина алкогольной продукции в одном доме — я не знаю, что это за востребованность такая. Я не говорю о том, что понятно: они [алкомаркеты] не должны располагаться рядом с учебными заведениями, в этом смысле, я так понимаю, всё отработано. Я прошу программу мне подготовить, как мы с этим будем разбираться и бороться», — заявил губернатор.

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин отметил, что в Госдуме депутаты уже вышли с законодательной инициативой о запрете размещения алкомаркетов в домах. Спикер регионального парламента предложил губернатору «пойти вперёд». Беспрозванных согласился с Кропоткиным и заявил, что ждать принятия меры на федеральном уровне не стоит.

«Я понимаю, что у нас где-то туристический регион, но это никак не должно отражаться на здоровье нашего населения. С этим нужно точно бороться», — заключил глава региона.

В 2019 году тогда ещё областная Дума приняла закон, ограничивающий время продажи алкоголя в регионе. Помимо этого, документ установил также несколько дней в году, в которые реализация спиртного запрещена. Инициатором ограничений стала прокуратура, которая внесла в облдуму законопроект, предполагающий запрет на продажу алкоголя с 20.00. Профильный комитет поправил его и сократил время ограничения на час.

В конце мая 2024 года депутаты Заксобрания приняли поправки к закону о продаже алкоголя в так называемых «наливайках» в Калининградской области. Инициативу предложил экс-губернатор Антон Алиханов. Продавать алкоголь в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, теперь нельзя с 23 часов вечера до 11 часов утра. Тогда же экс-министр регионального контроля Елена Серая отчиталась, что в регионе насчитали более полутора тысяч «наливаек».

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