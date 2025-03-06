Эксперт о закрытии алкомаркетов в регионе: «Мы же не станем меньше пить»

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К ограничениям в области продажи алкогольной продукции стоит относиться осторожно, учитывая интересы не только потребителей, но и продавцов и производителей. Такое мнение высказал в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте» руководитель межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.

Вопрос о том, почему в регионе «так много» алкомаркетов, задал один из местных жителей. Также зрители трансляции интересовались, можно ли ограничить количество таких магазинов в многоквартирных домах.

«К ограничениям я отношусь очень осторожно. Хотелось бы, чтобы они были более взвешенными и учитывали интересы не только жителей, потребителей, но и предпринимателей, которые продают продукцию. Те предприниматели, которые имеют лицензию, которые легально закупают, они продают продукцию безопасную, понятную по происхождению. Если, предположим, перекрыть эти все точки, провести какие-то колоссальные мероприятия, ограничения, мы же не станем меньше пить. Эта продукция будет реализовываться иным способом», — прокомментировал Юрий Чащин. Он также отметил, что решения о соответствующих ограничениях принимают региональные власти.

В феврале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил разработать программу борьбы с алкомаркетами в многоквартирных домах Калининградской области.

Депутаты Госдумы уже вышли с соответствующей законодательной инициативой на уровне государства. Спикер регионального парламента Андрей Кропоткин предложил губернатору «пойти вперёд». Беспрозванных согласился и заявил, что ждать принятия меры на федеральном уровне не стоит.

«Я понимаю, что у нас где-то туристический регион, но это никак не должно отражаться на здоровье нашего населения. С этим нужно точно бороться», — заявил губернатор.

В 2019 году тогда ещё областная Дума приняла закон, ограничивающий время продажи алкоголя в регионе. Помимо этого, документ установил также несколько дней в году, в которые реализация спиртного запрещена. Инициатором ограничений стала прокуратура, которая внесла в облдуму законопроект, предполагающий запрет на продажу алкоголя с 20:00. Профильный комитет поправил его и сократил время ограничения на час.

В конце мая 2024 года депутаты Заксобрания приняли поправки к закону о продаже алкоголя в так называемых «наливайках» в Калининградской области. Инициативу предложил экс-губернатор Антон Алиханов. Продавать алкоголь в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, теперь нельзя с 23 часов вечера до 11 часов утра. Тогда же экс-министр регионального контроля Елена Серая отчиталась, что в регионе насчитали более полутора тысяч «наливаек».

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