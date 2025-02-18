Минздрав: удовлетворённость населения медицинскими услугами составляет 62%

Удовлетворённость населения медицинскими услугами составляет 62%. Об этом на оперативном совещании правительства Калининградской области 17 февраля заявил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев.

Чиновник пояснил, что оценку выводят силами страховых организаций. Так, в амбулаторных заведениях проводится опрос пациентов, а в стационарах — посредством телефонного обзвона.

«На сегодняшний день степень удовлетворённости равна 62% по области. Для себя, безусловно, показатель мы ставим не менее 80% — ежегодное повышение данного показателя», — заявил Дмитриев.

В августе 2023 года министр экономического развития и торговли Вероника Лесикова рассказала, что удовлетворенность населения Калининградской области оказанием медицинской помощи составляет 91% при плановом показателе в 57%. Эта цифра вызвала сомнения у бывшего губернатора Антона Алиханова. «Вам самим не смешно такие показатели смотреть? Вот вчера президент уже на это обращал внимание — так называемая независимая оценка социальных услуг. Я тоже все эти годы каждый раз задаюсь вопросом — как такое возможно?» — спросил тогда Алиханов.