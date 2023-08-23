Правительство: 91% жителей Калининградской области удовлетворены медпомощью

Удовлетворенность населения Калининградской области оказанием медицинской помощи составляет 91% при плановом показателе в 57%, заявила министр экономического развития и торговли Вероника Лесикова на заседании регионального правительства 23 августа.

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2022 году, по данным Росстата, составила 73,1 года и превысила плановое значение, которое составляло 72,5. Это самый высокий показатель за три года. Также отмечаем превышение российского значения показателя 72,76, — сообщила Вероника Лесикова. — В целом уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи составил 91%, что выше значения предыдущих лет и планового значения. Из положительных достижений в здравоохранении также следует отметить рост укомплектованности врачами в государственных организациях здравоохранения с 72% в 2020 году до 85% в 2022 году».

Показатели удовлетворенности населения оказанием медпомощи вызвали сомнения у губернатора Антона Алиханова. «Вам самим не смешно такие показатели смотреть? Вот вчера президент уже на это обращал внимание — так называемая независимая оценка оценка социальных услуг. Я тоже все эти годы каждый раз задаюсь вопросом — как такое возможно? Такие замечательные оценки социальных услуг, образовательных, медицинских и всех остальных. Может кто-нибудь объяснить, это как получается? <...> Покажите мне, как и кто это формирует. Кто эти люди? Может, они забывают спасибо сказать в интернете, позвонить, ещё где-то? Что-то мне кажется, это не совсем соответствует действительности», — сказал глава региона.

По его словам, по «объективно считаемым медицинским параметрам» (например, продолжительность жизни, пятилетняя выживаемость онкобольных и др.) Калининградская область находится в первой четверти регионов страны. «Всё хорошо, видны результаты тех вложений, которые мы осуществляем. А социологически мы сильно ниже среднероссийского [показателя], — считает Антон Алиханов. — И у него как раз совсем другие цифры, даже близко не находящиеся к цифре 90 и даже близко не находящиеся к цифре 57. Очевидно, что нужно работать не только с материально-технической базой, строительством новых учреждений. Это, конечно, решает ряд проблем, но есть совершенно понятные группы населения, которые формируют свое мнение о медицине, даже иногда не получая медуслугу как таковую».