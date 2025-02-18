Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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Действие программы материнского капитала продлили в России ещё на пять лет — до 31 декабря 2030 года. Соответствующий закон приняла Госдума во втором и третьем чтениях, пишет «Интерфакс» во вторник, 18 февраля.

Изменения внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». До принятия закона предусматривалось, что программа маткапитала действует до 3 декабря 2026 года.

«Продлить программу материнского капитала ещё на пять лет — по 31 декабря 2030 года — предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. После принятия закона ещё около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал», — сказал, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 февраля размер материнского капитала был проиндексирован и составляет 690 тысяч рублей на первого ребёнка и порядка 222 тысяч рублей — на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребёнка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.

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