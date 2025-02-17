Власти планируют открыть филиал БФУ на востоке региона для выпуска медперсонала

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Власти планируют открыть филиал БФУ им. Канта на востоке Калининградской области для выпуска среднего медицинского персонала. Об этом на оперативном совещании правительства региона заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев.

Чиновник рассказал о мероприятиях, которые проводятся для снижения кадрового дефицита в региональной медицине. Так, среди них Дмитриев выделил увеличение найма жилья до трёх лет, увеличение номинала жилищного сертификата до 2 млн рублей, компенсации расходов на переезд и программу «Приведи коллегу». Власти также рассматривают возможность покрытия дефицита за счёт подготовки собственных кадров, в том числе — на востоке Калининградской области. 

«Мы планируем привлечь, покрыть дефицит кадров: среди врачей это 450 человек, среди среднего персонала — 600 человек. По среднему персоналу дополнительно совместно с БФУ отрабатываем возможность открытия филиала на востоке области для подготовки среднего персонала для работы в медицинских организациях в восточной части региона», — заявил Дмитриев.

На данный момент власти рассматривают открытие филиала в Советске. Министр здравоохранения предложил губернатору вернуться к вопросу на совещании с университетом, посвящённом реализации проекта. Дмитриев не отметил, какого образовательного уровня планируется открыть филиал БФУ.

В конце января Алексей Беспрозванных отметил, что Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает. В середине февраля Степан Миракян заявил, что в онкологическом службе региона тоже наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра, дефицит есть не только в Калининградской области, но и во всём мире.

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