Власти планируют открыть филиал БФУ на востоке региона для выпуска медперсонала

Власти планируют открыть филиал БФУ им. Канта на востоке Калининградской области для выпуска среднего медицинского персонала. Об этом на оперативном совещании правительства региона заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев.
Чиновник рассказал о мероприятиях, которые проводятся для снижения кадрового дефицита в региональной медицине. Так, среди них Дмитриев выделил увеличение найма жилья до трёх лет, увеличение номинала жилищного сертификата до 2 млн рублей, компенсации расходов на переезд и программу «Приведи коллегу». Власти также рассматривают возможность покрытия дефицита за счёт подготовки собственных кадров, в том числе — на востоке Калининградской области.
«Мы планируем привлечь, покрыть дефицит кадров: среди врачей это 450 человек, среди среднего персонала — 600 человек. По среднему персоналу дополнительно совместно с БФУ отрабатываем возможность открытия филиала на востоке области для подготовки среднего персонала для работы в медицинских организациях в восточной части региона», — заявил Дмитриев.
На данный момент власти рассматривают открытие филиала в Советске. Министр здравоохранения предложил губернатору вернуться к вопросу на совещании с университетом, посвящённом реализации проекта. Дмитриев не отметил, какого образовательного уровня планируется открыть филиал БФУ.В конце января Алексей Беспрозванных отметил, что Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает. В середине февраля Степан Миракян заявил, что в онкологическом службе региона тоже наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра, дефицит есть не только в Калининградской области, но и во всём мире.