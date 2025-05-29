В Калининграде приступили к реконструкции угольной котельной на Невского (фото)

В Калининграде начались работы по реконструкции угольной котельной на ул. Невского, 188. Сейчас подрядная организация ведет демонтаж старого котельного оборудования и подготовку внутренних помещений к ремонту. Об этом сообщает «Калининградтеплосеть».

Техническое перевооружение предполагает установку двух новых газовых котлов мощностью 2000 и 1500 кВт. Кроме того, строители отремонтируют фасад здания, «чтобы новый объект выглядел более эстетично, находясь в районе жилой застройки».

«Устаревший тепловой источник не только загрязнял окружающую среду, но и давал серьезную экономическую нагрузку на бюджет предприятия — содержание котельной обходилось в среднем в 27,5 млн рублей ежегодно. Его перевооружение позволит снизить расходы почти вдвое», — рассказали в предприятии.

В январе сообщалось, что в Калининграде в 2025 году планируется закрытие девяти угольных котельных. В этом списке оказалась и котельная по адресу: ул. Невского, 188. На её газовое обеспечение выделили 73,6 млн руб. В октябре 2023 года Вадим Борисов сообщил, что калининградские угольные котельные переведут на газовое обеспечение к 2030 году. Ранее власти называли разные сроки ликвидации угольных котельных. В 2020 году утверждали, что полный перевод на газ завершится к 2024 году. Позже в отчетах чиновников начал фигурировать 2025 год.