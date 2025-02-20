Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных условиях на дорогах

Госавтоинспекция Калининградской области предупреждает о неблагоприятных условиях для участников дорожного движения. Как сообщает пресс-служба, существует вероятность формирования тумана и образования на дорогах гололедицы.

Ведомство отмечает, что в Калининградской области также наблюдается значительное понижение температуры (до −14 С⁰).

«При скользкости на дорогах или ограничении видимости необходимо значительно снижать скорость транспортного средства, увеличивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля, использовать более „плавный“ стиль вождения», — пишет Госавтоинспекция.

Пешеходам рекомендовано носить верхнюю одежду со светоотражающими элементами и перед выходом на пешеходный переход убедиться в отсутствии транспорта или дождаться, когда автомобиль остановится.