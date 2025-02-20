В «Теплосети» объяснили, кто отвечает за жару в квартирах при «плюсе» на улице

За жару в квартирах при плюсовой температуре на улице несут ответственность управляющие компании. «Калининградтеплосеть», по словам руководства предприятия, не может заставить их выполнять свою работу должным образом. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета в четверг, 20 февраля.

«У нас когда „плюс“ на улице, в некоторых домах, где нет тепловых пунктов, там невыносимая жара. Насколько я знаю, „Теплосеть“ должна регулировать вручную. Там ставится шайба на входе в дом, и пропуск теплоносителя, объём уменьшается. Температура в домах снижается. Это один из способов. Что делается в этом направлении? Мы отапливаем улицу и видим, что „Теплосеть“ у нас в минусах», — высказался депутат Сергей Севостьянов.

По словам директора муниципального предприятия Андрея Орлова, есть несколько способов регулировки температуры в жилых домах. «Устанавливаются индивидуальные тепловые пункты в домах и элеваторы. Их регулировка находится в компетенции управляющих компаний, которые обслуживают эти дома. „Калининградтеплосеть“ обеспечивает поступление тепловых ресурсов в установленных параметрах только до границы эксплуатационной балансовой принадлежности — до стены дома. Управляющие компании зачастую не выполняют наши рекомендации по установке тех самых шайб по диаметрам, либо вообще не качественно ремонтируют внутридомовую систему, не обслуживают её. Во многом проблемы с невыносимой жарой, которые вы озвучили, связаны с этим. Но в каждом индивидуальном случае нужно разбираться отдельно», — пояснил Орлов.

Контролировать управляющие компании уполномочено министерство регионального контроля. «Калининградтеплосеть» может только давать рекомендации, добавил директор предприятия.

Весной 2024 года в Калининграде было принято решение возобновить отопительный сезон после его завершения. Часть жителей жаловались на жару в квартирах и соцучреждениях, другие боялись замёрзнуть при понижении температуры на улице.