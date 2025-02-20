Корытный: аэродром Познани был у компании AlMasria Universal в списке запасных

Самолёты российских авиакомпаний не могут попасть в ситуацию, в которой оказался борт египетской компании AlMasria Universal Airlines, совершавший рейс LMU-681 (Шарм-эль-Шейх—Калининград) и приземлившийся в Познани. Кроме того, польский аэродром изначально был у компании в списке запасных. Об этом в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» сообщил директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный.

«Маршрут воздушного судна египетской авиакомпании проходил по территории Европейского союза, именно поэтому в перечень запасных аэродромов были также включены аэропорты Республики Польша, — пояснил Корытный. — Решение произвести посадку на запасном аэродроме в г. Познань было принято командиром воздушного судна из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Храброво. При этом был выбран ближайший аэропорт».

Корытный добавил, что в случае возникновения подобных ситуаций самолёты российских авиакомпаний либо возвращаются в аэропорт вылета, либо уходят на запасные аэродромы на территории России.

«В настоящее время воздушное пространство стран-участниц Европейского союза закрыто для самолётов российских авиакомпаний», — напомнил директор аэропорта.

Самолёт Airbus A321 египетского перевозчика AlMarusia Universal Airlines из-за непогоды приземлился в Польше в ночь на 16 февраля. Из аэропорта в Познани он смог вылететь лишь в 11:55 по Москве, после десятичасового ожидания. За это время пассажирам не разрешали покинуть борт.

В Ассоциации туроператоров России сообщали, что на борту находились около 200 человек — клиенты туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik.