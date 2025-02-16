Росавиация: самолёт на пути из Египта в Калининград сел в Польше из-за непогоды

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Самолёт Airbus A321 египетского перевозчика AlMarusia Universal Airlines из-за непогоды приземлился в Польше. В 11:55 по МСК самолёт вылетел из аэропорта Познань. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко в воскресенье, 16 февраля.

Причиной приземления самолёта, выполняющего рейс LMU-681 Шарм-эш-Шейх-Калининград стали неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.

Как сообщил представитель аэропорта Познань, слова которого передает РИА Новости, самолёт приземлился около 01.00 по МСК. Он утверждает, что самолёт был заправлен. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что на борту находятся около 200 человек — клиенты туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik.

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