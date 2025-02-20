«Последние аккорды морозов»: Калининградской области прогнозируют скорое завершение зимы

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Калининградской области прогнозируют скорое завершение метеорологической зимы. Морозы продержатся до конца недели, а затем ожидается потепление, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«До конца этой недели зима все еще продержится благодаря устойчивости антициклона к востоку, на периферии которого располагается континентальный холод, так что темное время суток однозначно будет в минусе. С начала следующей недели атлантические циклоны, олицетворяя весну в этой „схватке“ сезонов, должны взять верх в синоптической обстановке, оттеснив морозный гребень антициклона на восток», — обещают метеорологи-любители.

По их прогнозам, в начале следующей недели суточный фон может колебаться в пределах +1...+5°С, что впервые за 2 недели окажется выше климатической нормы. Во вторник-среду повысится вероятность. В последующие дни ожидается «теплая конфигурация синоптической обстановки с циклонами над западом Европы и антициклоном над самым востоком», что означает продолжение весенней погоды.

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