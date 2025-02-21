«Сильного тепла ждать пока не стоит»: прогноз погоды в Калининграде на выходные

В ближайшие несколько дней в Калининграде и области всё ещё будет преобладать зимний характер погоды. Столбик термометра в течение суток будет находиться между слабым минусом и плюсом. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу ночью 0...-3°С в прибрежной зоне и −3...-6°С в Калининграде и области, переменная облачность и без осадков. Днём вполне может проясниться: по области при прояснениях 0...+3°С, при сохранении облачного неба 0...-2°С, без осадков. Вечером похолодает до −1...-3°С. Ветер юго-восточный 3-7 м/с, в порывах до 10-12 м/с.

В воскресенье ночью −1...-3°С на побережье и −2...-5°С в Калининграде и области, переменная облачность и без осадков. Днем 0...+4°С (в зависимости от наличия прояснений), переменная облачность, вечером не исключён снег/мокрый снег и ледяные дожди (в особенности на западе региона). Ветер юго-восточный, 3-7 м/с.

В понедельник — вторник ожидается выход температуры в плюс, однако «сильного тепла ждать пока не стоит», предупреждают синоптики. Ко вторнику — среде повысится вероятность осадков (дождь/мокрый снег), связанных с атмосферными фронтами циклонов.

«Все факторы говорят о высокой вероятности окончания метеорологической зимы, а вот как скоро появятся очередные похолодания — уже посмотрим, но вряд ли в этом сезоне ещё мы увидим столь длительный промежуток зимней погоды, хотя март может нас и удивить. В любом случае, если вы не успели насладиться зимней погодой — сейчас самое время», — отметили в паблике.