В Зеленоградске пообещали восстановить спуск к морю на востоке променада

В Зеленоградске пообещали восстановить спуск к морю на восточной части променада. Об этом сообщила администрация муниципального округа в своём телеграм-канале.

«Муниципальное предприятие „Благоустройство“ приступило к восстановлению спуска, пострадавшего от осенних штормов», — говорится в заявлении властей муниципалитета.