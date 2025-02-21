В Зеленоградске пообещали восстановить спуск к морю на востоке променада

В Зеленоградске пообещали восстановить спуск к морю на востоке променада
Фото: администрация Зеленоградского муниципального округа
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В Зеленоградске пообещали восстановить спуск к морю на восточной части променада. Об этом сообщила администрация муниципального округа в своём телеграм-канале.

«Муниципальное предприятие „Благоустройство“ приступило к восстановлению спуска, пострадавшего от осенних штормов», — говорится в заявлении властей муниципалитета.

Напомним, в ноябре «Балтберегозащита» заявила, что в результате шторма, который вызвал циклон «Мартина», пляж в восточной части Зеленоградска оказался полностью размыт. В начале февраля стало известно, что за восстановление поврежденного ноябрьскими штормами участка пляжа в городе готовы заплатить более 173 млн. Финансирование рассчитали на два года.

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