В Зеленоградске пообещали восстановить спуск к морю на востоке променада

В Зеленоградске пообещали восстановить спуск к морю на восточной части променада. Об этом сообщила администрация муниципального округа в своём телеграм-канале.
«Муниципальное предприятие „Благоустройство“ приступило к восстановлению спуска, пострадавшего от осенних штормов», — говорится в заявлении властей муниципалитета.Напомним, в ноябре «Балтберегозащита» заявила, что в результате шторма, который вызвал циклон «Мартина», пляж в восточной части Зеленоградска оказался полностью размыт. В начале февраля стало известно, что за восстановление поврежденного ноябрьскими штормами участка пляжа в городе готовы заплатить более 173 млн. Финансирование рассчитали на два года.