Вадим Еремеев: решать судьбу территории бывшего Дома Советов должны архитекторы

Властям не нужно проводить новые конкурсы, чтобы определить, что будет на территории бывшего Дома Советов. Вместо этого необходимо собрать группу калининградских архитекторов, которые разработали бы свои предложения. Такое мнение высказал в интервью «Новому Калининграду» заслуженный архитектор РФ Вадим Еремеев, долгое время возглавлявший региональный Союз архитекторов.

«Что касается дальнейшей судьбы территории, где стоял Дом Советов, то хватит уже, я думаю, конкурсы проводить! Я не понимаю, в чем их смысл? Сколько раз у нас проводились конкурсы в рамках „Сердца города“? Я сбился со счета. Но я не видел ни одного проекта, который мог бы быть осуществлен. Все как-то бестолково было, без всестороннего обсуждения», — сказал он. По его словам, несколько лет назад победителем был объявлен проект питерского архитектурного бюро Никиты Явейна, который в том числе предусматривал комплекс жилых домов. «А это неприемлемо! Там должно быть общественное пространство. Пришлось протестовать, обжаловать это решение жюри. И вроде бы удалось отбиться», — рассказал Еремеев.

Ветеран отрасли считает, что властям необходимо сформировать группу «крепких калининградских архитекторов», которые подготовили бы несколько предложений, чтобы выбрать из них лучшее.

Напомним, в конце 2020 года региональные власти объявили о планах по сносу Дома Советов. В начале июня 2021 года руководитель архитектурного бюро «Студия 44» из Санкт-Петербурга Никита Явейн презентовал проект застройки территории, который заказало областное правительство. На месте Дома Советов хотели обустроить новую городскую площадь со зданием правительства, офисными центрами, гостиничным комплексом и апартаментами. Высота зданий составляла 60–100 метров. Позже власти отказались от этой идеи.

Интервью с Вадимом Еремеевым читайте на «Новом Калининграде» в понедельник.