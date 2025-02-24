Вадим Еремеев: решать судьбу территории бывшего Дома Советов должны архитекторы

Вадим Еремеев: решать судьбу территории бывшего Дома Советов должны архитекторы
Изображение из презентации «Студии 44» Никиты Явейна
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Властям не нужно проводить новые конкурсы, чтобы определить, что будет на территории бывшего Дома Советов. Вместо этого необходимо собрать группу калининградских архитекторов, которые разработали бы свои предложения. Такое мнение высказал в интервью «Новому Калининграду» заслуженный архитектор РФ Вадим Еремеев, долгое время возглавлявший региональный Союз архитекторов.

«Что касается дальнейшей судьбы территории, где стоял Дом Советов, то хватит уже, я думаю, конкурсы проводить! Я не понимаю, в чем их смысл? Сколько раз у нас проводились конкурсы в рамках „Сердца города“? Я сбился со счета. Но я не видел ни одного проекта, который мог бы быть осуществлен. Все как-то бестолково было, без всестороннего обсуждения», — сказал он. По его словам, несколько лет назад победителем был объявлен проект питерского архитектурного бюро Никиты Явейна, который в том числе предусматривал комплекс жилых домов. «А это неприемлемо! Там должно быть общественное пространство. Пришлось протестовать, обжаловать это решение жюри. И вроде бы удалось отбиться», — рассказал Еремеев.

Ветеран отрасли считает, что властям необходимо сформировать группу «крепких калининградских архитекторов», которые подготовили бы несколько предложений, чтобы выбрать из них лучшее.

Напомним, в конце 2020 года региональные власти объявили о планах по сносу Дома Советов. В начале июня 2021 года руководитель архитектурного бюро «Студия 44» из Санкт-Петербурга Никита Явейн презентовал проект застройки территории, который заказало областное правительство. На месте Дома Советов хотели обустроить новую городскую площадь со зданием правительства, офисными центрами, гостиничным комплексом и апартаментами. Высота зданий составляла 60–100 метров. Позже власти отказались от этой идеи.

Интервью с Вадимом Еремеевым читайте на «Новом Калининграде» в понедельник.

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