Эксперты подсчитали «индекс блинов» в Калининградской области

Стоимость набора продуктов для приготовления 15-18 блинов в Калининградской области в начале 2025 года — 157 рублей. За год она выросла на 20 рублей, «индекс блинов» составил порядка 13%. Цену приготовления блюда в разных регионах России исследовали эксперты компании Bankiros.ru.

За основу брали рецепт:

мука — 400 граммов;

молоко — 500 миллилитров;

сахар — 100 граммов;

яйца — три штуки;

сливочное масло — 20 граммов;

подсолнечное масло — 40 миллилитров;

соль по вкусу;

щепотка соды либо немного разрыхлителя теста.

В среднем по стране набор продуктов обходится в 141 рубль. За год цена выросла на 10,8%. Больше всего подорожало сливочное масло. В 2025 году нужные 20 граммов обходятся в 24 рубля. Год назад стоимость укладывалась в 18 рублей, что на 39,2% ниже. А в 2023 — в 17 рублей. В январе 2022 года две ложки сливочного масла стоили 15 рублей (на 13,3% ниже, чем в 2023). Таким образом, за прошедшие три года цена выросла на 65,4%.

Высокие цены на «блинный набор» зафиксировали в отдалённых и северных регионах России. Дороже всего будет отметить масленицу в Магаданской области — 242 рубля, почти вдвое выше, чем в среднем по стране. В Якутии придётся потратить 200 рублей, в Камчатском крае — 211 рублей, в Ненецком автономном округе — 186 рублей, в Приморском крае — 191 рубль. Также высокие цены на продукты в Сахалинской области (194 рубля), Хабаровском крае (185 рублей) и Еврейской автономной области (183 рубля).

Самые дешёвые блины можно приготовить в Адыгее и Мордовии — 115 рублей, что примерно вдвое ниже, чем в регионе с самыми высокими ценами. В Оренбургской области стоимость продуктов на традиционное блюдо — 119 рублей.

В марте 2024 года стоимость набора продуктов для приготовления 20 блинов составляла в Калининградской области 146 рублей. За основу тогда брали другой рецепт.