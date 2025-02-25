Для устройства тротуара на ул. Художественной разрешили вырубить 16 деревьев

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Власти Калининграда разрешили вырубить 16 деревьев и 22 кустарника для устройства тротуара на ул. Художественной. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» 24 февраля и действует до 1 октября 2025 года. Сносу подлежат слива, самшит, розы, ель, клён и другие породы деревьев и кустарников. Экологическая ценность вырубаемых зелёных насаждений — 1238 баллов.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 11 мелколистных лип «Гринспайер» и 56 кустарников форзиции в границах ул. Ясной. Экологическая ценность указанных зелёных насаждений — 1252 балла. Компенсационная стоимость не взимается. Сохранить необходимо 37 деревьев и 8 кустарников.

В ноябре 2024 года в ходе осмотра строящихся тротуаров на улице Художественной, соединяющей улицы Бассейную и Воздушную, глава администрации Калининграда Елена Дятлова обратила внимание на сплошные заборы, которых, согласно подпункту № 6 «Правил благоустройства» (редакция от 30 июня 2021 года), быть не должно.

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