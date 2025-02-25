Елена Дятлова: набережной Трибуца требуется капитальный ремонт

В мэрии Калининграда сообщили, что набережной Трибуца требуется капитальный ремонт. Такое заявление после оперативного совещания во вторник, 25 февраля, сделала глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы заказали в свое время обследование у института „Запводпроект“, чтобы понять, какое техническое состояние строительных конструкций у набережной. Получили это заключение. В данном заключении нам было рекомендовано сделать дополнительное гидрологическое обследование, которое позволит нам понять, что с набережной под водой», — сообщила она.

Далее Дятлова уточнила, что подобное обследования можно выполнить лишь с октября по апрель, когда в Преголе наименьший уровень воды. Итоговые решения по тому, что именно делать с набережной, будут приняты лишь после того, как чиновники получат на руки результаты второго обследования. По прогнозам Елены Дятловой, в мэрии их получат весной 2026 года.

«Уже сейчас у нас есть муниципальный контракт, который позволит нам выполнить работы по текущему ремонту набережной и, собственно, этими работами мы будем поддерживать набережную в эксплуатационном состоянии, пока окончательно не примем решение, что нужно сделать для ее восстановления», — заключила она.

В текущий ремонт будет входить подсыпка и ликвидация провалов.

Набережную Трибуца начали строить в 2013 году. Процесс сопровождался скандальными сменами подрядчиков. Объект сдали в 2017 году, но уже в 2021 на набережной были обнаружены первые провалы.

После этого горвласти заключили контракт на обследование набережной, чтобы найти причины разрушений, но подрядчик с задачей не справился и контракт расторгли. О том, что власти готовили новую конкурсную процедуру «на нормальное обследование этого участка», сообщал в феврале 2023 года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков.