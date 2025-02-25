Елена Дятлова: набережной Трибуца требуется капитальный ремонт

Елена Дятлова: набережной Трибуца требуется капитальный ремонт
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Набережная Трибуца

В мэрии Калининграда сообщили, что набережной Трибуца требуется капитальный ремонт. Такое заявление после оперативного совещания во вторник, 25 февраля, сделала глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы заказали в свое время обследование у института „Запводпроект“, чтобы понять, какое техническое состояние строительных конструкций у набережной. Получили это заключение. В данном заключении нам было рекомендовано сделать дополнительное гидрологическое обследование, которое позволит нам понять, что с набережной под водой», — сообщила она.

Далее Дятлова уточнила, что подобное обследования можно выполнить лишь с октября по апрель, когда в Преголе наименьший уровень воды. Итоговые решения по тому, что именно делать с набережной, будут приняты лишь после того, как чиновники получат на руки результаты второго обследования. По прогнозам Елены Дятловой, в мэрии их получат весной 2026 года.

«Уже сейчас у нас есть муниципальный контракт, который позволит нам выполнить работы по текущему ремонту набережной и, собственно, этими работами мы будем поддерживать набережную в эксплуатационном состоянии, пока окончательно не примем решение, что нужно сделать для ее восстановления», — заключила она.

В текущий ремонт будет входить подсыпка и ликвидация провалов.

Набережную Трибуца начали строить в 2013 году. Процесс сопровождался скандальными сменами подрядчиков. Объект сдали в 2017 году, но уже в 2021 на набережной были обнаружены первые провалы.

После этого горвласти заключили контракт на обследование набережной, чтобы найти причины разрушений, но подрядчик с задачей не справился и контракт расторгли. О том, что власти готовили новую конкурсную процедуру «на нормальное обследование этого участка», сообщал в феврале 2023 года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter