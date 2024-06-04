Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото)

Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото) Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото)
Все новости по теме: Набережная Трибуца

Набережная Трибуца, открывшаяся после масштабной реконструкции накануне ЧМ-2018, сегодня представляет собой жалкое зрелище. Променад, который должен был стать одной из главных прогулочных зон и гордостью калининградцев, стал болевой точкой городских властей. После семи лет эксплуатации объекта они признали, что набережной требуется капитальный ремонт.

В начале этой недели глава администрации города Елена Дятлова сообщила, что ранее у института «Запводпроект» было заказано обследование, которое должно было установить техническое состояние строительных конструкций у набережной. Специалисты, по словам главы горадминистрации, рекомендовали сделать дополнительное гидрологическое обследование, которое позволило бы понять, «что с набережной под водой».

Далее Дятлова уточняла, что подобное обследования можно выполнить лишь с октября по апрель, когда в Преголе наименьший уровень воды. Итоговые решения по тому, что именно делать с набережной, будут приняты лишь после того, как чиновники получат на руки результаты второго обследования. По прогнозам Елены Дятловой, в мэрии их получат весной 2026 года.

Пока же власти могут лишь выполнять текущий ремонт: подсыпать провалы, которых с каждым годом всё больше, и ставить заборы у наиболее опасных мест.

Напомним, что набережную Трибуца начали строить в 2013 году. Процесс сопровождался скандальными сменами подрядчиков. Объект сдали в 2017 году, а первые серьёзные просадки были выявлены уже через три года эксплуатации променада.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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