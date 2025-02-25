Федосеев: для сноса «падающего» дома на Московском нужно расселить соседей

В Калининграде для демонтажа «падающего» многоквартирного дома № 70 на Московском проспекте необходимо расселить соседний дом № 68. О том, что расселение будет временным, «Новому Калининграду» рассказал председатель комитета городского хозяйства и строительства мэрии Калининграда Максим Федосеев.

«В рамках разработки проекта сноса 70-го дома нас обязали провести дополнительное обследование, чтобы выяснить, как влияет его снос на состояние 68-го дома, потому что они конструктивно связаны между собой. И по результатам инструментального обследования выяснилось, что невозможно сносить 70-й дом, не обеспечив безопасность путем расселения 68-го дома», — заявил Федосеев.

Чиновник уточнил, что в случае, если меры по демонтажу не будут приняты оперативно, под угрозой будет целостность соседней высотки, так как «у 70-го дома есть определённая тенденция к саморазрушению».

«Мы обратились к губернатору Калининградской области Алексею Сергеевичу Беспрозванных с просьбой рассмотреть этот вопрос на региональной комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Было соответствующее совещание у министра строительства Сергея Черномаза, на котором было принято совместное решение о том, что мы в рамках нашего режима повышенной готовности 70-го дома распространяем его на 68-й дом, что позволит нам сделать все необходимые мероприятия по безопасному сносу», — добавил он.

Отселение жильцов дома № 68, как отдельно подчеркнул Федосеев, будет временным. Оно будет проходить при финансовой поддержке правительства Калининградской области.

Дом с трещиной на Московском проспекте, 70 был признан аварийным в ноябре 2018 года. Весной 2021 власти сообщали, что здание, скорее всего, придётся демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались.