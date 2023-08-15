Власти передумали сносить балконы дома на Моспроспекте, соединенного с аварийным

Власти Калининграда отказались от идеи демонтажа балконов дома № 68 на Московском проспекте, которыми он соединен с накренившимся домом № 70. Вместо этого в администрации решили разработать проект по отсоединению конструкций. Соответствующее распоряжение за подписью сити-менеджера Елены Дятловой опубликовано на сайте мэрии.



Изначально до конца июля власти собирались разработать проект по демонтажу балконов. Согласно новому распоряжению, теперь до конца октября требуется подготовить проект по их отсоединению. Дятлова также поручила проинформировать жильцов еще одной из квартир дома № 68 об «опасности эксплуатации балкона в связи с угрозой обрушения аварийного дома».

Ранее стало известно, что власти Калининграда увеличили сроки проектирования сноса многоэтажного дома № 70 на Московском проспекте, расселенного еще в 2018 году. Как сообщила в августе Елена Дятлова, этой работой планируют заниматься до конца нынешнего года.

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В мае в связи с угрозой обрушения дома на Московском проспекте, 70 власти ввели режим повышенной готовности. Для жильцов соседнего дома № 68 существует опасность обрушения балконов, которые соединяют его с «треснувшим зданием». Комитету городского хозяйства и строительства поручено организовать разработку проектной документации по отсоединению балконов квартир №№ 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 и 72 от аварийного дома. Изначально конструкции собирались демонтировать. На эти мероприятия планировали выделить деньги из резервного фонда.