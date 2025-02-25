Власти анонсировали встречу с соседями «падающей» высотки на Московском пр-те

Власти анонсировали встречу с соседями «падающей» высотки на Московском пр-те
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Треснувший дом на Моспроспекте

Встречу с жителями по поводу временного расселения многоквартирного жилого дома № 68 на Московском проспекте обещают провести в ближайшее время. Об этом «Новому Калининграду» рассказал председатель комитета городского хозяйства и строительства мэрии Калининграда Максим Федосеев. Замглавы администрации отметил, что расселение будет проводиться при финансовой и имущественной поддержке правительства Калининградской области.

«Мы провели уже своё заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, определили все необходимые действия и в ближайшее время начнём с того, что соберем встречу жильцов, на которой доведём им наши дальнейшие действия», — сообщил чиновник.

Власти, по словам Федосеева, намерены организовать круглосуточную консультацию жильцов и провести поквартирный уведомительный обход.

«Мы уведомим их о предстоящем временном отселении и раздадим некий опросник о том, какие кому удобства нужны и нужна ли вообще временная квартира жителям. Возможно, кто-то по родственникам поедет, возможно, у кого-то ещё есть жильё. Эти решения принимают жители самостоятельно. Если все примут решение отселяться в наш временный маневренный фонд, мы их обеспечим этим фондом», — заключил он.

Также Федосеев заявил, что квартиры, в которые предлагается временно отселить жильцов, либо новые, либо со «свежим ремонтом».

«Далее будут определены порядок и сроки расселения граждан. Будут предоставлены по новым местам все необходимые условия, связанные с обучением в школах, с детскими садами. При необходимости маломобильные группы населения получат всю необходимую помощь. Само собой, мы поможем с организацией переезда при необходимости», — добавил чиновник.

Дом с трещиной на Московском проспекте, 70 был признан аварийным в ноябре 2018 года. Весной 2021 власти сообщали, что здание, скорее всего, придётся демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались.

В связи с угрозой обрушения дома № 70 власти ввели режим повышенной готовности. Для жильцов соседнего дома № 68 существует опасность обрушения балконов, которые соединяют его с треснувшим зданием. Комитету городского хозяйства и строительства было поручено организовать разработку проектной документации по демонтажу балконов квартир № 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 и 65. Позднее от этой идеи также было решено отказаться. Вместо этого в администрации решили разработать проект по отсоединению конструкций.

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