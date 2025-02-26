В регионе расширили число получателей выплаты при рождении первенца

В Калининградской области расширили число получателей единовременной выплаты при рождении первенца. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«Теперь студентки вузов и колледжей на заочном обучении при появлении первого ребёнка в семье получат сертификат на 345 тысяч рублей. А также те женщины, которые родили первенца в течение года после выпуска. Раньше этой мерой пользовались только студентки по очной и очно-заочной форме обучения. Для них условия не изменились», — говорится в сообщении.

За сертификатом необходимо обратиться до исполнения ребёнку одного года. Подробности можно уточнить по телефону открытой линии: 8 (800) 201-39-00 (добавочный «3»).

Региональная мера поддержки была введена в 2020 году. За 10 месяцев 2024 года сертификат на выплату при рождении первенца получили 466 студенческих семей Калининградской области. Средства сертификата можно направить на различные цели: улучшить жилищные условия, провести ремонт в квартире или доме, приобрести товары детского ассортимента, транспортное средство, мебель, бытовую технику, оплатить лечение матери или ребенка, в случае рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения. За время существования выплату оформили более 2,5 тыс. семей, её действие продлили до конца 2025 года.