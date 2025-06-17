Стало известно, сколько семей получили выплату при рождении первенца в 2025 году

Сертификат на выплату при рождении первенца в размере 345 тыс. рублей с начала 2025 года получили 274 молодые калининградские семьи. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«Как вы знаете, в этом году принял решение расширить категорию получателей — не только студентки очной и очно-заочной формы обучения, но и заочницы, родившие первого ребёнка», — напомнил глава региона.

Кроме того, с начала года 109 молодых семей получили единоразовую дополнительную выплату 300 тысяч рублей. Поддержка предоставляется по нацпроекту «Семья» в случае появления третьего и последующего ребёнка в 2025-2027 годах. 49 будущих мам — учащихся очной формы обучения — получили дополнительную единоразовую выплату 100 тысяч рублей, добавил Беспрозванных.

Региональная мера поддержки была введена в 2020 году. За 10 месяцев 2024 года сертификат на выплату при рождении первенца получили 466 студенческих семей Калининградской области.

Средства сертификата можно направить на различные цели: улучшить жилищные условия, провести ремонт в квартире или доме, приобрести товары детского ассортимента, транспортное средство, мебель, бытовую технику, оплатить лечение матери или ребёнка, в случае рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения. За время существования выплату оформили более 2,5 тыс. семей, её действие продлили до конца 2025 года.