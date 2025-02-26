В мэрии пообещали высадить новые липы вместо вырубленных на пр-те Победы (фото)

Вместо лип, спиленных на участке проспекта Победы от улицы Дмитрия Донского до улицы проспекта Мира, власти пообещали высадить новые деревья уже этой весной. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Будет компенсационная высадка. В этом году её планируем, — уточнили в мэрии. — Будем сажать липу мелколистную „Гринспайер“, высота саженцев — три метра».

Ранее на сайте мэрии был опубликован порубочный билет, выданный МБУ «Чистота» на основании акта обследования зелёных насаждений. Он предусматривал вырубку десяти кавказских лип с корчёвкой пней на отрезке от улицы Дмитрия Донского до улицы Огарёва, а также формовочную обрезку 23 деревьев на том же участке.

Специалисты, подписавшие акт, посчитали эти деревья ослабленными.

Кроме того, очевидцы сообщили, что около десятка лип были вырублены и на отрезке от улицы Огарёва до проспекта Мира.