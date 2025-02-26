В мэрии пообещали высадить новые липы вместо вырубленных на пр-те Победы (фото)

В мэрии пообещали высадить новые липы вместо вырубленных на пр-те Победы (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Вместо лип, спиленных на участке проспекта Победы от улицы Дмитрия Донского до улицы проспекта Мира, власти пообещали высадить новые деревья уже этой весной. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Будет компенсационная высадка. В этом году её планируем, — уточнили в мэрии. — Будем сажать липу мелколистную „Гринспайер“, высота саженцев — три метра».

Ранее на сайте мэрии был опубликован порубочный билет, выданный МБУ «Чистота» на основании акта обследования зелёных насаждений. Он предусматривал вырубку десяти кавказских лип с корчёвкой пней на отрезке от улицы Дмитрия Донского до улицы Огарёва, а также формовочную обрезку 23 деревьев на том же участке.

Специалисты, подписавшие акт, посчитали эти деревья ослабленными.

Кроме того, очевидцы сообщили, что около десятка лип были вырублены и на отрезке от улицы Огарёва до проспекта Мира.

Напомним, что ранее власти одобрили вырубку 15 деревьев и шесть кустарников для строительства четырёхэтажки на берегу озера Поплавок (на углу Каштановой аллеи и улицы Чапаева).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter