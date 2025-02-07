Власти Калининграда одобрили вырубку на Каштановой аллее

Власти Калининграда одобрили вырубку на Каштановой аллее
Скриншот публичной кадастровой карты
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На Каштановой аллее в Калининграде разрешили вырубить 15 деревьев и шесть кустарников для строительства четырёхэтажки. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111002:47. Порубочный билет выдан компании «Престиж Строй» 4 февраля 2025 года и действует до 25 декабря 2027-го. Сносу подлежат клёны, липы, берёзы, яблони, сливы и другие деревья. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 13 деревьев и пяти кустарников на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 591 264 рубля.

Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на Каштановой аллее региональное министерство градостроительной политики выдало в конце декабря 2024 года. Общая площадь здания — 4823,96 кв. м, жилая — 2421,45 кв. м. Разрешение действует до 25 декабря 2027 года.

По данным геоинформационного портала, участок расположен по адресу: ул. Каштановая аллея, д 43. Площадь — 2261 кв. м, вид разрешённого использования: малоэтажная многоквартирная застройка. Земля находится в частной собственности. Ранее на участке был расположен двухэтажный СПА-комплекс. Здание снесли в конце января.

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