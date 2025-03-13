В регионе стали известны участники голосования за объекты благоустройства

Во всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году в Калининградской области принимают участие Калининград, а также Краснознаменский, Мамоновский, Нестеровский и Правдинский округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Уже в пятый раз с выбором объектов местным жителям будут помогать волонтёры. На специальных информационных точках они будут объяснять цели и задачи голосования, демонстрировать вынесенные на голосование объекты», — говорится в сообщении. Стать волонтёром может любой житель России старше 14 лет. Заявки принимаются до 14 апреля на портале Добро.рф по ссылке.

Предложения граждан по территориям для включения в перечень объектов принимаются до 23 марта. Само голосование должно пройти с 21 апреля по 12 июня на сайте.

Ранее перечень объектов для голосования формировали администрации. В 2024 году калининградцы, к примеру, выбирали из 56 пунктов.