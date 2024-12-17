Елена Дятлова назвала главные победы мэрии в 2024 году

Елена Дятлова назвала главные победы мэрии в 2024 году
Елена Дятлова. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Главной победой городских властей в 2024 году стало окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Как вы считаете, что я назову первое? — обратилась к журналистам Елена Дятлова. — Ну, Макс-Ашманн-парк же! Ну, подождите, самая главная победа — это Макс-Ашманн-парк. Сериал, который длился два года, завершён. Для меня это вообще самая большая победа. Я считаю, что уже как-то даже не интересно, потому что вы больше не задаёте вопросы про этот парк. Я бы очень хотела, чтобы такого рода сериалы прекратились в нашем городе».

Также в числе побед чиновница назвала строительство нового корпуса 46-й школы, открытого 1 сентября; открытие детского сада на улице Благовещенской; решение вопроса с транспортной доступностью Московского района благодаря продолжению Аллеи Смелых, а также строительство тротуаров (в том числе на месте «народных троп»).

«Я, действительно, хочу сказать слова благодарности коллегам, потому что они неформально подходят к ремонту обустройства тротуара. У коллег огромная задача: это осмечивание работ и максимальная готовность к ранней контрактации», — заключила Дятлова, — обращаясь к председателю комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антону Романову. — Большая просьба с увеличением объёмов не потерять ту новую норму, которую мы пытаемся ввести в Калининграде«.

Напомним, что Макс-Ашманн-парк в 2022 году стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда». Летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с ИП Скрендо, снизившим в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В конце августа этого года руководитель компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов приглашал главу администрации Елену Дятлову принять выполненные работы в парке в середине сентября (обустройством сетей там на тот момент занимались ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт»), однако пуско-наладочные работы по освещению завершились в парке лишь к концу ноября.

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