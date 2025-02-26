Горсовет Калининграда утвердил дополнительную выплату к 80-летию Победы

Все новости по теме: Горсовет Калининграда

Городской Совет депутатов утвердил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, удостоенным звания «Почётный гражданин города Калининграда». Мера поддержки приурочена к 80-летию Победы. Решение было принято на заседании в среду, 26 февраля.

Как сообщалось ранее, выплаты необходимо будет произвести не позднее 1 апреля.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Калининграда» участникам Великой Отечественной войны. Для утверждения был предложен список из 41 кандидата.

Участие в тайном голосовании отказался принимать руководитель фракции КПРФ Сергей Севостьянов, т.к. его предложение включить в счётную комиссию, состоящую из представителей «Единой России», коммуниста Константина Лоренца не стали рассматривать. «Я участвовать в таком тайном голосовании не буду, при котором избрана счётная комиссия из одной фракции „Единая Россия“. Здесь не идёт речи ни о какой прозрачности проведения тайного голосования. И если вдруг будут какие-то фальсификации, доказать будет ничего нельзя абсолютно. Надеюсь, что все ветераны пройдут. <...> За тоталитарный режим я выступать никогда не буду», — заявил Севостьянов.

В тайном голосовании приняли участие 19 депутатов. Предложенный список утвердили в полном объёме.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter