Горсовет Калининграда утвердил дополнительную выплату к 80-летию Победы

Городской Совет депутатов утвердил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, удостоенным звания «Почётный гражданин города Калининграда». Мера поддержки приурочена к 80-летию Победы. Решение было принято на заседании в среду, 26 февраля.

Как сообщалось ранее, выплаты необходимо будет произвести не позднее 1 апреля.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Калининграда» участникам Великой Отечественной войны. Для утверждения был предложен список из 41 кандидата.

Участие в тайном голосовании отказался принимать руководитель фракции КПРФ Сергей Севостьянов, т.к. его предложение включить в счётную комиссию, состоящую из представителей «Единой России», коммуниста Константина Лоренца не стали рассматривать. «Я участвовать в таком тайном голосовании не буду, при котором избрана счётная комиссия из одной фракции „Единая Россия“. Здесь не идёт речи ни о какой прозрачности проведения тайного голосования. И если вдруг будут какие-то фальсификации, доказать будет ничего нельзя абсолютно. Надеюсь, что все ветераны пройдут. <...> За тоталитарный режим я выступать никогда не буду», — заявил Севостьянов.

В тайном голосовании приняли участие 19 депутатов. Предложенный список утвердили в полном объёме.