У скандального дома на проспекте Победы разрешили вырубить деревья (фото)

Рядом со скандально известным домом на проспекте Победы, 8, в Калининграде разрешили вырубить 15 деревьев и один кустарник. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.

Порубочный билет выдан индивидуальному предпринимателю, данные которого частично скрыты, 4 марта 2025 года и действует до 20 марта 2027-го. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111008:477. Сносу подлежат черешня, клён, алыча, малина, граб и яблоня. Сохранить необходимо 15 деревьев и семь кустарников, пересадить — два дерева и восемь кустарников.

Компенсационная стоимость, согласно порубочному билету, оплачена в сумме 235 627,5 рубля. Компенсационное озеленение запланировано на том же земельном участке, а также на территории общего пользования вдоль проспекта Победы от ул. Каштановая аллея до ул. Елены Ковальчук. Высадить планируют 12 деревьев и один кустарник.





Разрешение на строительство четырёхэтажного дома областные власти выдали 20 февраля 2025 года. Документ действует до 20 марта 2027-го. Общая площадь здания должна составить 2334,75 кв. метра. В доме предусмотрены встроенный подземный паркинг и помещения общественного назначения.

Ранее жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей).

Источник, знакомый с проектом, уверяет, что на указанном участке планируется возвести четырёхэтажный дом с мансардой, который будет построен «в стиле виллы Шмидта». Проект прошёл экспертизу 22 января. Указанный застройщик — Наталья Мазилкина. Форма экспертизы — негосударственная.





Эскиз предоставлен источником

По данным Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок по проспекту Победы, 8 с кадастровым номером 39:15:111008:477 площадью 837 кв. м принадлежит Наталье Мазилкиной. Ей же принадлежал на праве собственности двухэтажный жилой дом довоенной постройки площадью 129,4 кв. м с кадастровым номером 39:15:111008:39, располагавшийся ранее на этой территории. Право собственности на дом было зарегистрировано в августе 2022 года. Наталья Мазилкина является сестрой спикера Заксобрания Калининградской области Андрея Кропоткина.