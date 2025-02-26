В Калининграде выросла стоимость строительства дублёра двухъярусного моста

В Калининграде выросла стоимость строительства дублёра двухъярусного моста
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

В Калининграде на 5,5% выросла стоимость контракта на строительство дублёра двухъярусного моста. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Стоимость контракта между МКУ «ГДСР» и ГК «Балтмоннельстрой-Мост» увеличена до 15,4 млрд рублей. Соответствующие изменения внесли в договор 10 января 2025 года. 13 декабря 2024 года строительство моста-дублёра оценивалось в 14,6 млрд рублей, что на 5,45% ниже нынешней цены. Исполнить контракт необходимо до 19 ноября 2025 года.

Напомним, что вместо признанного аварийным двухъярусного моста сооружают два новых: железнодорожный и автомобильный. Длина второго составит 386,7 метра. При этом железнодорожный мост растянется на 237 метров. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — ГК «Бамтоннельстрой-мост». По состоянию на середину лета 2024 года техническая готовность автомобильного дублёра двухъярусного моста через Преголю в Калининграде составляла 30%. В декабре Калининграду выделили полмиллиарда рублей из федерального бюджета на строительство сооружения.

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