Форт «Штайн» «оживили» открытием нового общественного пространства

Форт № 1 «Штайн» открыл для посещения отреставрированные помещения для работы со школьниками, студентами, экскурсоводами и краеведами. О проделанной работе и категориях посетителей, которые могут попасть в общественные пространства бесплатно, «Новому Калининграду» рассказала представитель администрации форта Валерия Сарниц.

«Мы привели в порядок несколько помещений, объединили их в одно пространство, — рассказала Сарниц. — Там тёплые полы, всё очень симпатично сделано. В этих помещениях мы планируем регулярно проводить различные выставки. Первую группу детей мы уже приняли. 23 февраля была выставка от ветеранов ФСБ, а к 8 Марта будет выставка, посвященная женщинам-героям Великой Отечественной».

Части посетителей, как уверяет представитель администрации, сможет попасть на форт бесплатно. Однако эта льгота будет предусмотрена лишь для так называемой целевой аудитории, к которой арендаторы форта относят творческую молодежь, гидов-краеведов и общественников.

«Конечно, обычное посещение форта у нас платное, — продолжила Валерия. — Но у нас будет целевая аудитория, для которой оно будет бесплатным (по предварительной записи). Прежде всего, это жители Гурьевского района, для которых, как только погода наладится, будет организовано несколько мероприятий. Мы планируем проводить концерты и выставки в рамках грантового проекта».

Фото предоставлены Валерией Сарниц

Валерия Сарниц добавила, что в начале марта на форте откроется ещё одно помещение, которое представляет собой аудиторию вместимостью около 60 человек, в которой будет возможность для показа фильмов, проведения семинаров и лекций.

На текущий момент Фонд президентских грантов, судя по актуальной информации на его официальном сайте, перечислил арендаторам форта «Штайн» 4 227 027 рублей из запланированных 4 998 827 рублей. Эти средства выделяются для создания мобильных экспозиций и реализации культурно-просветительской деятельности на форте. Восстановление посещений проводилось при почти четырёхмиллионном софинансировании.

Напомним, что форт «Штайн» открылся для посетителей в начале июля 2022 года. На сегодняшний день он работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (полный билет стоит 400 рублей, а льготный — 200, цена экскурсии, расписание которых опубликовано на сайте и в паблике арендаторов, включена в стоимость билета).