Метеорологи рассказали, когда в Калининграде закончится «туманная эпопея»

Туман, опустившийся на регион в начале недели, продержится еще не менее суток. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Мрачная, туманная эпопея продолжается в Калининграде четвёртый день. Сейчас весь регион окутан низкой слоистообразной облачностью, переходящей в туман. В относительно прохладных местах (низины, леса, озера) в очень густом тумане видимость падает ниже 50м! <...>Туман сохранится как минимум до завтрашнего дня/вечера, а вот сухую погоду и прояснения мы можем увидеть не раньше второй половины суток субботы», — отмечают эксперты.