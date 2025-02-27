Метеорологи рассказали, когда в Калининграде закончится «туманная эпопея»

Метеорологи рассказали, когда в Калининграде закончится «туманная эпопея»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Туман, опустившийся на регион в начале недели, продержится еще не менее суток. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Мрачная, туманная эпопея продолжается в Калининграде четвёртый день. Сейчас весь регион окутан низкой слоистообразной облачностью, переходящей в туман. В относительно прохладных местах (низины, леса, озера) в очень густом тумане видимость падает ниже 50м! <...>Туман сохранится как минимум до завтрашнего дня/вечера, а вот сухую погоду и прояснения мы можем увидеть не раньше второй половины суток субботы», — отмечают эксперты.

Напомним, накануне в «Храброво» предупредили о задержках рейсов из-за сильного тумана в Калининградской области. 

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