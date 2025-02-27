В Калининграде начал действовать противопожарный режим

На территории Калининграда начал действовать противопожарный режим. Как сообщают горвласти в своём телеграм-канале, теперь во всём городе запрещено жечь костры даже на специально созданных для этого мангальных зонах.
Уточняется, что штрафы за нарушение противопожарных правил в этот период увеличиваются вдвое. Противопожарный режим будет действовать до 1 апреля 2025 года и может быть продлён.Ранее сообщалось, что с начала года в Калининградской области зарегистрировано 49 случаев пала травы. Всего выгорело более 71 гектара. Кроме того, синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечали, что концентрация пожаров в области самая высокая на всей территории Европы. В соседних Польше и Литве зафиксированы единичные случаи.