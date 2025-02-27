В Калининграде начал действовать противопожарный режим

На территории Калининграда начал действовать противопожарный режим. Как сообщают горвласти в своём телеграм-канале, теперь во всём городе запрещено жечь костры даже на специально созданных для этого мангальных зонах.

Уточняется, что штрафы за нарушение противопожарных правил в этот период увеличиваются вдвое. Противопожарный режим будет действовать до 1 апреля 2025 года и может быть продлён.