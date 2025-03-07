В Калининградской области вводится особый противопожарный режим

С 10 марта по 31 мая 2025 года на всей территории региона устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликовало министерство строительства и ЖКХ Калининградской области на портале правовой информации.

В этот период будет запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехники, выжигание сухой растительности, сжигание мусора и приготовление пищи на открытом огне, в том числе с использованием мангалов и жаровень.



Нарушение правил пожарной безопасности влечёт за собой наступление административной и уголовной ответственности со значительным ужесточением наказания, напоминают областные власти. Так, для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 60 тыс., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 до 80 тыс., а для юрлиц — от 400 до 800 тыс.

При выявлении возгораний или обнаружении нарушений установленных требований пожарной безопасности необходимо сообщить об этом по единому номеру телефона экстренных оперативных служб 112.