Власти Гвардейска повторно ищут подрядчика на строительство детсада на 240 мест

Власти Гвардейского округа повторно ищут подрядчика для строительства детского сада на 240 мест на улице Тельмана. Первый конкурс признали несостоявшимся. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно итогам первого аукциона от 13 февраля 2025 года, для строительства детсада не было подано ни одной заявки. Администрация Гвардейского муниципального округа организовала второй конкурс по поиску исполнителя работ, при этом начальную (максимальную) стоимость контракта снизили на 1660,81 руб. Власти готовы потратить на строительство до 526,3 млн руб.

Подрядчика планируется определить 12 марта. Согласно проекту контракта, здание учреждения необходимо построить до 31 мая 2026 года. На введение объекта в эксплуатацию планируют отвести 60 дней.

Проектно-сметная документация детского сада прошла государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. В январе 2025 года правительство региона выдало муниципалитету разрешение на строительство учреждения. Как указано на сайте администрации Гвардейского округа, возведение детсада на улице Тельмана запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, посёлков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации».

В октябре стоимость возведения нового детского сада на 240 мест оценивалась в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). На строительство, включая подготовительные работы, потребуется 14,5 месяца.

В настоящее время в Гвардейске функционируют три здания детских садов. Два из них были построены в довоенное время, третье — в 1984 году. Как сообщается, оно требует капитального ремонта. В указанных зданиях размещены 20 групп на 514 человек.