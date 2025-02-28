В «Храброво» сообщили о задержках рейсов из-за погодных условий

В расписании «Храброво» произошли изменения из-за сильного тумана. Об этом сообщают в телеграм-канале аэропорта в пятницу, 28 февраля.



В настоящее время задерживается вылет 8 рейсов — в Москву, Санкт-Петербург и Иваново. Прилетят позже заявленного времени, как ожидается, 13 самолётов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга. «На прилёт аэропорт Храброво продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки», — указывают в сообщении.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта +7 (4012) 550-550 и онлайн-табло на сайте аэропорта.

Отмечается, что улучшение погодных условий в ближайшие часы не прогнозируется.